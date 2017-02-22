AFP

Фабио Каннаваро: «Мы звали Пьера-Эмерика Обамеянга в Китай, но «Боруссия» не отпустила парня»

Каннаваро: «Мы звали Обамеянга в Китай, но «Боруссия» не отпустила парня»
Eurosport

13 мин. назад

У легенды не вышло заманить габонца.

Главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассказал о переговорах по трансферу Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Мы на протяжении продолжительного времени контактировали с Обамеянгом. К сожалению, «Боруссия» отклонила нашу заявку, так как нападающий нужен им для выступления в Лиге чемпионов», – заявил Фабио ESPN.

«Тяньцзинь» приготовился заплатить за габонца 150 млн евро. После неудачи с Обамеянгом китайский клуб приобрел у «Вильярреала» Алешандре Пато.

  • Пьер-Эмерик Обамеянг выступает за «Боруссию» с 2013 года.
  • На счету нападающего 101 гол за немецкий клуб.

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