Фабио Каннаваро: «Мы звали Пьера-Эмерика Обамеянга в Китай, но «Боруссия» не отпустила парня»

Главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассказал о переговорах по трансферу Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Мы на протяжении продолжительного времени контактировали с Обамеянгом. К сожалению, «Боруссия» отклонила нашу заявку, так как нападающий нужен им для выступления в Лиге чемпионов», – заявил Фабио ESPN.

«Тяньцзинь» приготовился заплатить за габонца 150 млн евро. После неудачи с Обамеянгом китайский клуб приобрел у «Вильярреала» Алешандре Пато.

Пьер-Эмерик Обамеянг выступает за «Боруссию» с 2013 года.

На счету нападающего 101 гол за немецкий клуб.

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