AFP

Пьер-Эмерик Обамеянг прыгнул с места в высоту так, как не смогут Криштиану Роналду и Елена Исинбаева

Обамеянг прыгнул с места в высоту так, как не смогут Роналду и Исинбаева
Eurosport

43 мин. назад

Габонец показал класс на тренировке.

Нападающий «Боруссии» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» прокачал умение прыгать в высоту.

Пьер-Эмерику покорились три поставленных друг на друга куба, на которые он взлетел два раза из двух. Судя по цифрам на коробках, высота конструкции составила 1,2 метра.

Подобные упражнения во время тренировок часто используют баскетболисты НБА.

  • При участи Обамеянга «Боруссия» на выезде уступила в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфике» – 0:1.
  • В той встрече Пьер-Эмерик не реализовал пенальти.

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