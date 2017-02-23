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Оливер Кан: «Скоро появятся трансферы в 150 миллионов евро»

Кан: «Скоро появятся трансферы в 150 миллионов евро»
Eurosport

8 мин. назад

Экс-вратарь «Баварии» опасается, что немцам придется тяжело.

Легендарный вратарь поделился мнением о финансовой стороне футбола и спрогнозировал трансферное будущее «Баварии».

«В войне за подписание лучших игроков приходится тратить огромные суммы. Думаю, вскоре отметка в 150 миллионов евро покорится кому-нибудь. В будущем «Баварии» будет очень тяжело подписывать футболистов уровня Франка Рибери и Арьена Роббена. Вопрос в том, захочет ли клуб следовать тенденциям, когда англичане и испанцы начнут тратиться по-настоящему», – цитирует Кана Goal.

  • В августе 2016 года «МЮ» побил трансферный рекорд, купив Поля Погба у «Ювентуса» за 105 млн евро.
  • Самым дорогим трансфером в истории «Баварии» стал Хави Мартинес, приобретенный у «Атлетика» за 40 млн евро летом 2012 года.

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