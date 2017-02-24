Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан отказался от поста спортивного директора «Баварии»

Бывший вратарь «Баварии» и Германии вторично подчеркнул, что не планирует войти в штаб лидера чемпионата.

«Мне очень нравится мой бизнес. Кроме того, я продлил контракт с ZDF до чемпионата мира 2018 года. Поэтому сейчас я не задумываюсь о работе в клубе», – приводит слова Оливера Кана Bild.

Оливер Кан завершил карьеру в 2008 году.

Должность спортивного директора «Баварии» предлагали Филиппу Ламу, но защитник отказался.

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