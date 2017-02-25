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«Бавария» уничтожила «Гамбург», Левандовский оформил хет-трик

«Бавария» уничтожила «Гамбург», Левандовский оформил хет-трик
Eurosport

1 час назад

В 22-м туре Бундеслиги мюнхенцы обыграли аутсайдера со счетом 8:0.

«Бавария» – «Гамбург» – 8:0

Голы:

1:0 – Артуро Видаль, 17'

2:0 – Роберт Левандовский (пенальти), 24'

3:0 – Роберт Левандовский, 42'

4:0 – Роберт Левандовский, 54'

5:0 – Давид Алаба, 56'

6:0 – Кингсли Коман, 65'

7:0 – Кингсли Коман, 69'

8:0 – Арьен Роббен, 88'

  • Карло Анчелотти провел 1000-й матч в тренерской карьере.
  • Первый гол Левандовского стал для него 138 в Бундеслиге, после чего поляк обошел Уве Зеелера и занял 18 место среди лучших бомбардиров турнира в истории.
  • «Бавария» набрала 53 балла в турнирной таблице, сохранив 5-очковое преимущество над «Лейпцигом».

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