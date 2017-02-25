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«Бавария» уничтожила «Гамбург», Левандовский оформил хет-трик
В 22-м туре Бундеслиги мюнхенцы обыграли аутсайдера со счетом 8:0.
Голы:
1:0 – Артуро Видаль, 17'
2:0 – Роберт Левандовский (пенальти), 24'
3:0 – Роберт Левандовский, 42'
4:0 – Роберт Левандовский, 54'
5:0 – Давид Алаба, 56'
6:0 – Кингсли Коман, 65'
7:0 – Кингсли Коман, 69'
8:0 – Арьен Роббен, 88'
- Карло Анчелотти провел 1000-й матч в тренерской карьере.
- Первый гол Левандовского стал для него 138 в Бундеслиге, после чего поляк обошел Уве Зеелера и занял 18 место среди лучших бомбардиров турнира в истории.
- «Бавария» набрала 53 балла в турнирной таблице, сохранив 5-очковое преимущество над «Лейпцигом».
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