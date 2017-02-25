Карта Адлера. 1000-й матч Карло Анчелотти и другие яркие цифры похорон «Гамбурга» в Мюнхене

Карло Анчелотти провел 1000-й матч в тренерской карьере.

Артуро Видаль забил седьмой мяч в Бундеслиге в двух последних сезонах. В пяти случаях он открывал счет.

Первый гол Роберта Левандовского стал для него 138 в Бундеслиге, после чего поляк обошел Уве Зеелера и занял 18 место среди лучших бомбардиров турнира в истории.

Забивная серия мюнхенцев на своем поле в Бундеслиге составляет 29 матчей – это самая длинная серия в истории чемпионата Германии среди всех команд.

Левандовский реализовал 10 пенальти в Бундеслиге, с тех пор как перешел в «Баварию». В последний раз он не забивал мае 2013 года за дортмундскую «Боруссию», когда его удар потащил Мануэль Нойер.

Мюнхенцы не реализовали всего один пенальти из последних 22-х в Бундеслиге.

Левандовский оформил пятый хет-трик в чемпионате Германии. Только один легионер делал это чаще – Клаудио Писарро (6).

В последних 54 матчах Бундеслиги польский нападающий «Баварии» забил 47 мячей.

«Бавария» забила 44 гола в последних семи домашних матчах Бундеслиги против «Гамбурга» (5:0, 6:0, 9:2, 3:1, 8:0. 5:0 и 8:0).

Разгром «Гамбурга» стал одной из самых крупных побед в карьере Карло Анчелотти. В 2010 году руководимый им «Челси» ушатал со счетом 8:0 «Уиган», а в 2015-м «Реал» поглумился над «Гранадой» (9:1).

Мануэль Нойер провел 100-й сухой матч в Бундеслиге в футболке «Баварии».

Не о таком юбилее мечтал вратарь «Гамбурга» Рене Адлер, проведший 250-й матч в Бундеслиге.

Арьен Робен забил 125-й мяч за «Баварию» во всех турнирах, сравнявшись с Клаудио Писарро. В последних 10 матчах голландец забил «Гамбургу» 10 мячей.

«Бавария» – «Гамбург» – 8:0

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