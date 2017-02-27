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Босс академии «Арсенала» Андрис Йонкер возглавил «Вольфсбург» и взял в помощники Фредди Юнгберга

Босс академии «Арсенала» возглавил «Вольфсбург» и взял в помощники Юнгберга
Eurosport

34 мин. назад

Швед движется по карьерной лестнице.

«Волки» объявили фамилию нового главного тренера, возглавившего клуб после отставки Валерьена Исмаэля. Им стал босс академии «Арсенала» Андрис Йонкер, который работал в английском клубе с 2014 года. В помощники голландцу отряжен тренер академии «канониров» Фредди Юнгберг.

Оба специалиста уже приступили к работе в новых должностях, говорится на официальном сайте Бундеслиги.

  • Валерьен Исмаэль работал главным тренером «Вольфсбурга» с ноября 2016 года после отставки Детера Хеккинга.
  • В 16 матчах под руководством француза клуб потерпел девять поражений.
  • Юнгберг завершил карьеру в 2014 году.
  • «Вольфсбург» занимает 14-е место в Бундеслиге, располагаясь в двух очках от зоны вылета.

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