Босс академии «Арсенала» Андрис Йонкер возглавил «Вольфсбург» и взял в помощники Фредди Юнгберга

«Волки» объявили фамилию нового главного тренера, возглавившего клуб после отставки Валерьена Исмаэля. Им стал босс академии «Арсенала» Андрис Йонкер, который работал в английском клубе с 2014 года. В помощники голландцу отряжен тренер академии «канониров» Фредди Юнгберг.

Оба специалиста уже приступили к работе в новых должностях, говорится на официальном сайте Бундеслиги.

Валерьен Исмаэль работал главным тренером «Вольфсбурга» с ноября 2016 года после отставки Детера Хеккинга.

В 16 матчах под руководством француза клуб потерпел девять поражений.

Юнгберг завершил карьеру в 2014 году.

«Вольфсбург» занимает 14-е место в Бундеслиге, располагаясь в двух очках от зоны вылета.

Таблица Бундеслиги

Календарь Бундеслиги

Подписывайтесь на наш канал в телеграме