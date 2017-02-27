Eurosport
Босс академии «Арсенала» Андрис Йонкер возглавил «Вольфсбург» и взял в помощники Фредди Юнгберга
Швед движется по карьерной лестнице.
«Волки» объявили фамилию нового главного тренера, возглавившего клуб после отставки Валерьена Исмаэля. Им стал босс академии «Арсенала» Андрис Йонкер, который работал в английском клубе с 2014 года. В помощники голландцу отряжен тренер академии «канониров» Фредди Юнгберг.
Оба специалиста уже приступили к работе в новых должностях, говорится на официальном сайте Бундеслиги.
- Валерьен Исмаэль работал главным тренером «Вольфсбурга» с ноября 2016 года после отставки Детера Хеккинга.
- В 16 матчах под руководством француза клуб потерпел девять поражений.
- Юнгберг завершил карьеру в 2014 году.
- «Вольфсбург» занимает 14-е место в Бундеслиге, располагаясь в двух очках от зоны вылета.
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