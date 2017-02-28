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У игрока «Боруссии» Марио Гётце обнаружено нарушение обмена веществ
Неизвестно, когда футболист сможет вернуться на поле.
На протяжении нескольких месяцев Марио не может справиться с мышечными проблемами, которые мешают ему показывать лучшую игру, и клуб провел целое расследование, чтобы выяснить причины.
Оно показало, что у игрока нарушение обмена веществ, с которыми противопоказано тренироваться. Сроки восстановления немца неизвестны.
«Сейчас я прохожу лечение и сделаю все возможное, чтобы вернуться к тренировкам», – сказал Гётце.
«Мы рады, что раскрыли причины проблем Марио и уверены, что его невероятные возможности позволят нам вылечить его», – приводит слова спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка официальный сайт клуба.
- Последний матч за «шмелей» Гётце провел 29 января.
- На счету Марио 2 гола и 2 ассиста за «шварцгельбен» во всех турнирах сезона-2016/17.
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