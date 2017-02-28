AFP

Арьен Роббен: «Я всегда играю по-разному, но все думают, что у меня один финт»

Роббен: «Я всегда играю по-разному, но все думают, что у меня один финт»
Eurosport

36 мин. назад

Голландец рассказал о коронном смещении в центр.

Полузащитник «Баварии» поделился секретами своего мастерства и разбил стереотип о своей однообразности.

«Мой финт? Это движение надо выполнять в подходящий момент. Люди всегда говорят, что Роббен делает одно и то же, хотя я стараюсь играть по-разному. Например, я часто пасую на Лама, который навешивает на Левандовского.

Когда я пробивал по воротам «Арсенала», то знал, что мяч полетит в цель. Это самое приятное чувство – я играю в футбол ради него. Всегда нужно выбирать подходящий для удара момент», – цитирует Роббена ESPN.

  • 34-летний полузащитник выступает за «Баварию» с 2009 года.
  • В сезоне-2016/17 Роббен сыграл в Бундеслиге 16 матчей, забил 8 мячей и сделал 6 ассистов.

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