Бастиан Швайнштайгер поддержал арбитра Бундеслиги после попытки суицида

Экс-рефери немецкого чемпионата Бабек Рафати рассказал о том, что в ноябре 2011 года пытался покончить жизнь самоубийством, после чего Швайнштайгер написал ему слова поддержки.

«Он написал: «Господин Рафати, в жизни часто случаются неудачи, но каждый раз нужно отбрасывать их. Я желаю вам всего наилучшего». Я был глубоко тронут этим. Он знал, что я не вернусь к судейству. Это был невероятный жест.

В то время я наделал много ошибок и чувствовал себя покинутым. Мне было запрещено судить в Бундеслиге несколько недель», – цитирует Рафати ESPN.

Швайнштайгер с 2000-го по 2015 год выступал за основной состав «Баварии».

Летом 2015 года полузащитник перешел в «МЮ».

В сезоне-2016/17 он сыграл 4 матча, в которых забил 1 мяч.

Таблица Чемпионат Германии

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