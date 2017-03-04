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«Лейпциг» не справился с «Аугсбургом»
Матч 23-го тура завершился ничейным результатом – 2:2.
«Аугсбург» – «РБ Лейпциг» – 2:2
Голы:
1:0 – Костас Стафилидис, 19’
1:1 – Тимо Вернер, 25’
1:2 – Марвин Комппер, 52’
2:2 – Мартин Хинтереггер, 60’
- «Лейпциг» набрал 49 очков. Отставание от лидирующей «Баварии» сократилось до 4 баллов.
- «Аугсбург» с 28 очками поднялся на 12-ю строчку.
- В следующем туре «Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом», а «Аугсбург – с «Шальке».
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