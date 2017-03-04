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«Боруссия» уничтожила «Байер», команды забили 8 голов

«Боруссия» уничтожила «Байер», команды забили 8 голов
Илья Яшинин

1 час назад

В матче 23-го тура чемпионата Германии «Боруссия» и «Байер» выдали феерию – 6:2.

«Боруссия» (Дортмунд) – «Байер» – 6:2

Голы:

1:0 – Усман Дембеле, 7'

2:0 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 26'

2:1 – Кевин Фолланд, 48'

3:1 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 69'

3:2 – Венделл, 74'

4:2 – Кристиан Палисик, 77'

5:2 – Андре Шюррле (с пенальти), 85'

6:2 – Рафаэл Геррейру, 90'

  • «Боруссия» набрала 43 очка и закрепилась на третьем месте.
  • «Байер» с 30 баллами – 10-й.

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