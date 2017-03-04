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«Боруссия» уничтожила «Байер», команды забили 8 голов
В матче 23-го тура чемпионата Германии «Боруссия» и «Байер» выдали феерию – 6:2.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Байер» – 6:2
Голы:
1:0 – Усман Дембеле, 7'
2:0 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 26'
2:1 – Кевин Фолланд, 48'
3:1 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 69'
3:2 – Венделл, 74'
4:2 – Кристиан Палисик, 77'
5:2 – Андре Шюррле (с пенальти), 85'
6:2 – Рафаэл Геррейру, 90'
- «Боруссия» набрала 43 очка и закрепилась на третьем месте.
- «Байер» с 30 баллами – 10-й.
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