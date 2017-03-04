Смотри, Оба. Почему 6 голов «Боруссии» ничего не значат

Помните, как «Боруссия» рубилась с «Легией» в Лиги чемпионов? В 23-м туре Бундеслиги «шмели» дали повторное представление, но с более серьезным соперником. «Байер» плетется в середине таблицы, но эти парни умеют трепать нервы – футболисты «Атлетико» не дадут соврать.

Игра получилась практически равной: до 75-й минуты счет был 3:2 в пользу «Дортмунда». Матч был похож на теннис. Игроки в центре поля не задерживались, а мотались от одних ворот к другим. «Боруссия» победила за счет класса атакующих игроков – именно они вывезли матч в последние 15 минут. «Байер» не заслуживал такого счета. Особенно Бернд Лено, которого нельзя обвинить ни в одном пропущенном мяче. У парня вообще сегодня день рождения – дортмундцы должны как минимум проставиться.

Пропустив двушку в первом тайме, парни Шмидта не выглядели обреченными. «Байер» фолил, прессинговал, но не сдавался. На 48-й минуте один мяч отыграл Кевин Фолланд, и началось безудержное веселье.

«Фармацевты» поняли, что это все тот же старый добрый «Дортмунд», который можно уложить, если не поддаваться давлению «Сигнал Идуны Парк». Сейчас «Боруссия» – это все та же команда, которая чудом проиграла «Ливерпулю» в Лиге Европы. Герр Тухель приучил болельщиков к тому, что можно закатить восемь голов в одном матче и мучиться несколько следующих недель. «Бенфике» не смогли забить ни одного, зато «Байеру» – да не вопрос. Стабильности в играх «Борусси» никакой, зато веселья – завались.

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