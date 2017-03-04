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Дубль Пьер-Эмерика Обамеянга и еще какие-то 6 голов матча «Боруссия» – «Байер»
«Шмели» и «аспириновые» сделали твой вечер.
«Боруссия» уверенно обыграла «Байер» в матче 23-го тура Бундеслиги со счетом 6:2. Особенно огненными выдались последние 20 минут, когда зрители увидели 5 забитых мячей.
1:0 – Усман Дембеле, 7'
2:0 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 26'
2:1 – Кевин Фолланд, 48'
3:1 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 69'
3:2 – Венделл, 74'
4:2 – Кристиан Палисик, 77'
5:2 – Андре Шюррле (с пенальти), 85'
6:2 – Рафаэл Геррейру, 90'
- «Боруссия» отстает на 13 очков от «Баварии» и на 6 очков от – «Лейпцига».
- «Байер» идет восьмым.
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