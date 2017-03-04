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Дубль Пьер-Эмерика Обамеянга и еще какие-то 6 голов матча «Боруссия» – «Байер»

Дубль Обамеянга и еще какие-то 6 голов матча «Боруссия» – «Байер»
Eurosport

1 час назад

«Шмели» и «аспириновые» сделали твой вечер.

«Боруссия» уверенно обыграла «Байер» в матче 23-го тура Бундеслиги со счетом 6:2. Особенно огненными выдались последние 20 минут, когда зрители увидели 5 забитых мячей.

1:0 – Усман Дембеле, 7'

2:0 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 26'

2:1 – Кевин Фолланд, 48'

3:1 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 69'

3:2 – Венделл, 74'

4:2 – Кристиан Палисик, 77'

5:2 – Андре Шюррле (с пенальти), 85'

6:2 – Рафаэл Геррейру, 90'

  • «Боруссия» отстает на 13 очков от «Баварии» и на 6 очков от – «Лейпцига».
  • «Байер» идет восьмым.

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