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«Байер» отправил в отставку Рогера Шмидта
Преемник 49-летнего специалиста пока не называется.
«Байер» объявил о расторжении контракта с главным тренером Рогером Шмидтом.
«В свете текущей ситуации мы пришли к решению, что расставание со Шмидтом – необходимый шаг для дальнейшего развития «Байера», – заявил генеральный директор леверкузенского клуба Михаэль Шаде.
- В последней игре при Шмидте «Байер» крупно проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 2:6 и опустился на девятое место в таблице.
- Шмидт руководил «Байером» с июня 2014 года. Под его руководством «аспириновые» становились третьими и четвертыми в Бундеслиги.
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