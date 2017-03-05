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«Байер» отправил в отставку Рогера Шмидта

«Байер» отправил в отставку Шмидта
Eurosport

1 час назад

Преемник 49-летнего специалиста пока не называется.

«Байер» объявил о расторжении контракта с главным тренером Рогером Шмидтом.

«В свете текущей ситуации мы пришли к решению, что расставание со Шмидтом – необходимый шаг для дальнейшего развития «Байера», – заявил генеральный директор леверкузенского клуба Михаэль Шаде.

  • В последней игре при Шмидте «Байер» крупно проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 2:6 и опустился на девятое место в таблице.
  • Шмидт руководил «Байером» с июня 2014 года. Под его руководством «аспириновые» становились третьими и четвертыми в Бундеслиги.

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