Игрок «Боруссии» Марко Ройс выбыл на месяц

4 марта полузащитник «Боруссии» Марко Ройс получил травму в первом тайме матча 23-го тура Бундеслиги против «Байера» (6:2) и на следующий день предстал перед врачами.

На обследовании Ройсу диагностировали разрыв мышц бедра. По оценкам врачей, 27-летний футболист пропустит четыре недели и вернется в строй в начале апреля.

Ройс пропустит матчи против «Бенфики» (8 марта) «Герты» (11 марта), и «Ингольштадта» (17 марта), но, возможно, вернется к рурскому дерби против «Шальке» (1 апреля).

Из-за травм Ройс уже пропустил 18 матчей в сезоне-2016/17.

В лазарете Марко составил компанию Свену Бендеру, Марио Гётце и Себастьяну Роде.

«Боруссия» занимает третье место в чемпионате Германии.

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