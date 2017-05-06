Деревня дедушки. Кто вывел «Хоффенхайм» в Лигу чемпионов

Дитмар Хопп

Кто такой: немецкий Билл Гейтс

Все, что происходит с клубом последние 28 лет – результат инвестиций и менеджмента местного богача Дитмара Хоппа. В 60-х он гонял за «Хоффенхайм» на левом краю и представить не мог, что будет спонсировать родную команду – денег не хватало даже на бутсы. Дитмар быстро понял, что на футбольном поле вряд ли получится что-то толковое и взялся за образование. Мозги Хоппа работали отменно, поэтому в 1972-м году он втерся в прогрессивный бизнес по разработкам программного обеспечения.

Основанная им компания SAP настолько успешно развивалась, что в 1989 году Хопп не пожалел 10 тысяч марок для тонущего «Хоффенхайма». Команда свалилась в восьмую лигу Германии и не подавала признаков жизни, но Дитмар вошел во вкус. Благодаря дозированным вложениям миллиардера клуб вышел в Бундеслигу в 2008 году. Тогда же Хопп отлистал 100 миллионов евро и выстроил новый стадион на 30 тысяч мест в 35-тысячном Зинсхайме.

Сейчас размер инвестиций 77-летнего бизнесмена составляет порядка 200 миллионов. Президент «Баварии» Ули Хённес считает, что без Дитмара Хоппа «деревенские» в Бундеслигу бы не попали: «Хоффенхайм» проделал много работы, но без финансовых вливаний Хоппа клуб и дальше бы играл в низших лигах».

Юлиан Нагельсманн

Кто такой: человек, который стал тренировать раньше, чем бриться

В 2005-м Нагельсманна рассматривали потенциальным центрдефом сборной Германии. Юлиан успешно выступал за молодежку «Мюнхена-1860», но в одном из матчей повредил мениск. Игрок перенес две операции – врачи не гарантировали, что парень сможет безболезненно играть в футбол. Нагельсманна подобрал «Аугсбург», но на первой же тренировке колено заныло.

В дело вмешался Томас Тухель: главный тренер молодежной команды «Аугсбурга» позвал Юлиана в ассистенты. Тухелю тоже пришлось завязать с футболом из-за травмы, поэтому он прекрасно понимал чувства парня. В основном Юлиан поставлял Томасу аналитические отчеты о предстоящих соперниках. Вскоре пути молодых специалистов разошлись: Тухель возглавил «Майнц», Нагельсманн вернулся в «Мюнхен-1860», где продолжил работать с ребятами на пару лет младше него.

Семь лет назад по желанию Дитмара Хоппа Юлиан прибыл в «Хоффенхайм». Молодой тренер работал с юношескими командами, прогрессировал с каждым сезоном, поэтому его успехи не остались без внимания. В феврале 2016-го Нагельсманн в 28 лет стал самым молодым коучем в истории Бундеслиги. Юлиан принял команду у захворавшего Хуба Стевенса и за шесть туров выиграл больше матчей, чем предшественник за 20.

Прошлым летом мужчина провел полноценную предсезонку с составом, и «Хоффенхайм» превратился в машину без крыши. Первое поражение в чемпионате команда потерпела лишь в конце января, а Немецкий футбольный союз назвал Нагельсманна тренером года. «Деревенские» впервые в истории гарантировали участие в еврокубках: клуб как минимум сыграет в квалификации Лиги чемпионов. При этом Нагельсманн уверен, что потенциал коллектива еще не раскрыт: «Оцениваю команду на шесть баллов из 10».

Сандро Вагнер и Андрей Крамарич

Кто такие: лучший немецкий форвард и хорватский технарь

Из 58 голов «Хоффенхайма» в текущем розыгрыше Бундеслиги 23 – на счету атакующего дуэта Вагнер-Крамарич. Фантастические цифры для страйкеров, которые первый сезон проводят вместе. У мужиков была непростая футбольная судьба, поэтому теперь они с бешеным зарядом зарабатывают всеобщее уважение.

В зимнее трансферное окно 2015-го Крамарич уехал из родной Хорватии в «Лестер». Нападающий не закрепился в составе «лис», забив за год всего 4 мяча. Сначала англичане отправили Крамарича в Германию на правах аренды, а затем полностью продали «Хоффенхайму». Нагельсманн нашел подход к 25-летнему форварду и сделал из него ключевого игрока.

Вагнер же пришел в команду с высоко поднятой шевелюрой. В сезоне-2015/16 он соорудил 14 из 38 голов вялого «Дармштадта». У эксцентричного немца богатый бэкграунд: 10 лет назад оказался не нужен «Баварии» и играл в Лиге чемпионов за «Вердер». До прошлого сезона Вагнер не забивал больше семи голов за сезон, но цену себе знает: «В данный момент я лучший немецкий нападающий».

Себастьян Руди и Никлас Зюле

Кто такие: пацаны не из «Боруссии», которых стащила «Бавария»

Парней еще зимой подписал чемпион, и со следующего сезона они будут бороться за основу «Мюнхена». Этот факт кричит о том, что ребята божили в «Хоффенхайме». Руди отбегал в центре поля 207 матчей за семь сезонов, а Зюле цементировал защиту с 17 лет.

Себастьян и Никлас – потенциальные причины для объяснения, почему в следующем сезоне «Хоффенхайм» уже не будет таким крутым. Хотя у главного тренера другие мысли по этому поводу: «Я бы очень хотел продолжить работу с Руди и Зюле, но на этом жизнь не заканчивается. Мы настроены позитивно и будем строить команду вокруг сильных воспитанников, талантливых новичков и опытных бойцов».

Другие тексты о Бундеслиге:

Пьер – нарцисс. Кто сделал Обамеянга топ-форвардом

«Хотелось с пятого этажа спрыгнуть». Почему Коноплянка не заиграл в «Севилье» и мучается в «Шальке»

Лайкайте посты Eurosport в инстаграме