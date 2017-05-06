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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм»
Eurosport

10 ч. назад

Матч 32-го тура завершился победой хозяев со счетом 2:1.

«Боруссия» Д – «Хоффенхайм» – 2:1

Голы:

1:0 – Марко Ройс, 5'

2:0 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 83'

2:1 – Андрей Крамарич (пенальти), 85'

Нереализованный пенальти:

Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия»), 14' – мимо.

  • Ройс забил 5 мячей в последних шести матчах.
  • Обамеянг не реализовал три из четырех последних ударов с пенальти.
  • «Боруссия» набрала 60 очков и вышла на третье место, опередив «Хоффенхайм» на 2 балла.

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