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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» в Бундеслиге
Матч 32-го тура завершился победой хозяев со счетом 2:1.
«Боруссия» Д – «Хоффенхайм» – 2:1
Голы:
1:0 – Марко Ройс, 5'
2:0 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 83'
2:1 – Андрей Крамарич (пенальти), 85'
Нереализованный пенальти:
Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия»), 14' – мимо.
- Ройс забил 5 мячей в последних шести матчах.
- Обамеянг не реализовал три из четырех последних ударов с пенальти.
- «Боруссия» набрала 60 очков и вышла на третье место, опередив «Хоффенхайм» на 2 балла.
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