Getty Images
Bild: у Томаса Тухеля конфликт с руководством «Боруссии» и игроками
Мало того, что за серебро гонка, видимо, завершена. Теперь еще и это.
Томас Тухель может покинуть дортмундскую «Боруссию». У 43-летнего тренера конфликт с руководством клуба, который ставит под сомнение дальнейшее пребывание специалиста в Дортмунде. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, Тухель находится в конфликте с генеральным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке, который уже публично критиковал тренера. Поддерживает Ватцке и президент «Боруссии» Райнхард Раубалль.
Тухель не может наладить отношения и с игроками. Некоторые футболисты жалуются на чрезмерное количество тактических изменений прямо по ходу матча.
«Нас предупредили из «Майнца», что будет сложно. Полтора года все шло хорошо, у нас не было никаких проблем. А потом произошло все так, как предсказывали ребята из «Майнца», – сообщил источник в «Боруссии».
- Томас Тухель работает в Дортмунде с 1 июня 2015 года.
- В чемпионате Германии «Боруссия» идет третьей, отставая от лидирующей «Баварии» на 16 баллов за два тура до конца.
Все новости чемпионата Германии
Самый спортивный канал в телеграме