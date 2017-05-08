Bild: у Томаса Тухеля конфликт с руководством «Боруссии» и игроками

Томас Тухель может покинуть дортмундскую «Боруссию». У 43-летнего тренера конфликт с руководством клуба, который ставит под сомнение дальнейшее пребывание специалиста в Дортмунде. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, Тухель находится в конфликте с генеральным директором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке, который уже публично критиковал тренера. Поддерживает Ватцке и президент «Боруссии» Райнхард Раубалль.

Тухель не может наладить отношения и с игроками. Некоторые футболисты жалуются на чрезмерное количество тактических изменений прямо по ходу матча.

«Нас предупредили из «Майнца», что будет сложно. Полтора года все шло хорошо, у нас не было никаких проблем. А потом произошло все так, как предсказывали ребята из «Майнца», – сообщил источник в «Боруссии».

Томас Тухель работает в Дортмунде с 1 июня 2015 года.

В чемпионате Германии «Боруссия» идет третьей, отставая от лидирующей «Баварии» на 16 баллов за два тура до конца.

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