Игрок «Лейпцига» 5 лет назад внес в контракт пункт о выплате 300 тысяч евро в случае попадания в ЛЧ

Полузащитник порешел в «Лейпциг» в 2012 году из «Хоффенхайма» в тот момент, когда клуб играл в четвертом по силе дивизионе Германии. В контракте игрок указал фантастический для того положения пункт, по которому получит 300 тысяч евро, если клуб попадет в Лигу чемпионов.

По итогам сезона-2016/17 «Лейпциг» вместе с Кайзером пробился в главный клубный турнир Европы, благодаря чему игрок получит компенсацию.

После 32 туров «Лейпциг» занимает второе место в чемпионате Германии, опережая «Боруссию» на 6 очков.

На счету 28-летнего Кайзера 24 матча и 1 гол в Бундеслиге-2016/17.

Контракт Кайзера с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2018 года.

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