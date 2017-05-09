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Игрок «Лейпцига» 5 лет назад внес в контракт пункт о выплате 300 тысяч евро в случае попадания в ЛЧ

Игрок «Лейпцига» 5 лет назад внес в контракт пункт о выплате 300 тысяч евро в случае попадания в ЛЧ
Eurosport

1 час назад

Доминик Кайзер верил в успех.

Полузащитник порешел в «Лейпциг» в 2012 году из «Хоффенхайма» в тот момент, когда клуб играл в четвертом по силе дивизионе Германии. В контракте игрок указал фантастический для того положения пункт, по которому получит 300 тысяч евро, если клуб попадет в Лигу чемпионов.

По итогам сезона-2016/17 «Лейпциг» вместе с Кайзером пробился в главный клубный турнир Европы, благодаря чему игрок получит компенсацию.

  • После 32 туров «Лейпциг» занимает второе место в чемпионате Германии, опережая «Боруссию» на 6 очков.
  • На счету 28-летнего Кайзера 24 матча и 1 гол в Бундеслиге-2016/17.
  • Контракт Кайзера с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2018 года.

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