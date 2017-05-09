Ассистент главного тренера «Айнтрахта» обезвредил проходимца, обокравшего 70-летнего деда

Экс-игрок «Герты», «Нюрнберга», «Байера», «Баварии», «Ювентуса», «Боруссии» и загребского «Динамо» Роберт Ковач отметился в полицейском рапорте, правда, с хорошей стороны. Kicker сообщил, что 28-летний нарушитель правопорядка атаковал 72-летнего пенсионера, который нес сбережения из банка. Когда Ковач это увидел, он пустился в погоню и схватил убегавшего вора, которого впоследствии заключили в тюрьму. «Теперь видно, что он в хорошей форме», – отметил полицейский физическую готовность Роберта.

«Гражданский долг – это важно. Конечно, я не уверен, что всегда буду делать то же самое в подобных ситуациях, но я рад, что сделал это», – сказал Ковач.

Ковач – чемпион Германии в сезоне-2002/03 и 2004/05 в составе «Баварии».

Вместе с «Ювентусом» он стал чемпионом Серии Б и поднялся обратно в элитный итальянский дивизион.

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