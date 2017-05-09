AFP

Роман Вайденфеллер продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

Вайденфеллер продлил контракт с «Боруссией»
Eurosport

8 ч. назад

36-летний голкипер еще поиграет.

Предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2016/17. Новый контракт рассчитан до лета 2018-го, сообщает официальный сайт «Боруссии».

«Я уверен в продлении контракта еще на один год с моим клубом. Продолжу поддерживать Романа Бюрки и помогать развитию молодых вратарей», – сказал Вайденфеллер.

  • 36-летний голкипер выступает за «Дортмунд» с 2002 года.
  • За это время он выиграл 2 чемпионата Германии, Кубок Германии, 3 Суперкубка страны и сыграл в финале Лиги чемпионов.
  • В Бундеслиге-2016/17 Роман провел 7 матчей и пропустил 11 мячей.

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