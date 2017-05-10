Марк Бартра провел первую тренировку с командой после взрыва у автобуса «Боруссии»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра 10 мая провел первую тренировку в общей группе после месячного перерыва. Примет ли он участие в ближайших матчах, не сообщается.

Помимо Бартры к команде присоединился Нури Шахин, который восстановился от полученной 22 апреля травмы голеностопа.

11 апреля возле автобуса «Боруссии» прогремел взрыв.

Единственным пострадавшим в составе команды оказался Бартра, который был госпитализирован с переломом лучевой кости и прооперирован.

«Боруссия» завершит чемпионат Германии матчами с «Аугсбургом» (13 мая, в гостях) и «Вердером» (20 мая, дома).

27 мая дортмундцы разыграют Кубок Германии с «Айнтрахтом» из Франкфурта.

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