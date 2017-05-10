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Ультрас «Баварии» призвали болельщиков бойкотировать матч против «РБ Лейпциг»
Чемпионство все равно обеспечено.
Организованные фанаты «Баварии» призвали всех мюнхенских болельщиков проигнорировать выезд команды в Лейпциг.
«РБ» – это верхушка айсберга. Эта команда создана с одной-единственной целью – продвигать энергетический напиток», – сказал Abendzeitung один из ультрас «Баварии».
На сайте группировки Südkurve München появилось следующее заявление: «Как и было объявлено после игры первого круга, мы не поедем на матч в Лейпциг. Мы призываем всех болельщиков «Баварии» присоединиться к нашей акции».
- «РБ Лейпциг» делил лидерство с «Баварией» большую часть первого круга, но к 33-му туру отстал от чемпиона Германии на 10 очков.
- «Быки» уже обеспечили себе участие на групповой стадии Лиги чемпионов-2016/17.
- «РБ Лейпциг» примет «Баварию» 13 мая.
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