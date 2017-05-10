Ультрас «Баварии» призвали болельщиков бойкотировать матч против «РБ Лейпциг»

Организованные фанаты «Баварии» призвали всех мюнхенских болельщиков проигнорировать выезд команды в Лейпциг.

«РБ» – это верхушка айсберга. Эта команда создана с одной-единственной целью – продвигать энергетический напиток», – сказал Abendzeitung один из ультрас «Баварии».

На сайте группировки Südkurve München появилось следующее заявление: «Как и было объявлено после игры первого круга, мы не поедем на матч в Лейпциг. Мы призываем всех болельщиков «Баварии» присоединиться к нашей акции».

«РБ Лейпциг» делил лидерство с «Баварией» большую часть первого круга, но к 33-му туру отстал от чемпиона Германии на 10 очков.

«Быки» уже обеспечили себе участие на групповой стадии Лиги чемпионов-2016/17.

«РБ Лейпциг» примет «Баварию» 13 мая.

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