Eurosport
Kicker: Боатенга не устраивает положение в «Баварии», игрок обсудит будущее с руководством клуба
Джером хочет лучшего отношения к себе.
Защитник «Баварии» пообщается с боссами клуба по поводу своего будущего. Игрока не устраивает, что в нескольких последних матчах, в том числе полуфинале Кубка Германии против «Боруссии» (2:3), он оставался на скамейке.
Интересом к немцу проявляют клубы из Англии и Испании. В случае, если клуб не услышит Боатенга, защитник покинет клуб летом, сообщает Kicker.
- Контракт Боатенга с «Баварией» действует до лета 2021 года.
- 28-летний защитник оценивается Transfermarkt в 40 млн евро.
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