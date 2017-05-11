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Kicker: Боатенга не устраивает положение в «Баварии», игрок обсудит будущее с руководством клуба

Kicker: Боатенга не устраивает положение в «Баварии», игрок обсудит будущее с руководством клуба
Eurosport

1 час назад

Джером хочет лучшего отношения к себе.

Защитник «Баварии» пообщается с боссами клуба по поводу своего будущего. Игрока не устраивает, что в нескольких последних матчах, в том числе полуфинале Кубка Германии против «Боруссии» (2:3), он оставался на скамейке.

Интересом к немцу проявляют клубы из Англии и Испании. В случае, если клуб не услышит Боатенга, защитник покинет клуб летом, сообщает Kicker.

  • Контракт Боатенга с «Баварией» действует до лета 2021 года.
  • 28-летний защитник оценивается Transfermarkt в 40 млн евро.

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