Kicker: Боатенга не устраивает положение в «Баварии», игрок обсудит будущее с руководством клуба

Защитник «Баварии» пообщается с боссами клуба по поводу своего будущего. Игрока не устраивает, что в нескольких последних матчах, в том числе полуфинале Кубка Германии против «Боруссии» (2:3), он оставался на скамейке.

Интересом к немцу проявляют клубы из Англии и Испании. В случае, если клуб не услышит Боатенга, защитник покинет клуб летом, сообщает Kicker.

Контракт Боатенга с «Баварией» действует до лета 2021 года.

28-летний защитник оценивается Transfermarkt в 40 млн евро.

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