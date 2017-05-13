Getty Images
Bild: «Бавария» бросит 120 миллионов евро на покупки Алексиса Санчеса и Марко Верратти
В Бундеслиге скупать уже некого.
«Бавария» определилась с ключевыми трансферными целями на лето. Мюнхенцы планируют приобрести форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в пару к Роберту Левандовскому и усилить среднюю зону за счет приглашения Марко Верратти из «ПСЖ».
При этом немецкий клуб рассчитывает уложить оба трансфера в 120 млн евро, передает Bild. К активным действиям «Бавария» перейдет в последних числах мая.
- «Бавария» стала чемпионом Германии в пятый раз подряд.
- Transfermarkt.de оценивает Санчеса в 65 млн евро, Верратти – в 40 млн евро.
Все новости трансферного рынка
Подписывайся на наш канал в телеграме
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте