Bild: «Бавария» бросит 120 миллионов евро на покупки Алексиса Санчеса и Марко Верратти

«Бавария» определилась с ключевыми трансферными целями на лето. Мюнхенцы планируют приобрести форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в пару к Роберту Левандовскому и усилить среднюю зону за счет приглашения Марко Верратти из «ПСЖ».

При этом немецкий клуб рассчитывает уложить оба трансфера в 120 млн евро, передает Bild. К активным действиям «Бавария» перейдет в последних числах мая.

«Бавария» стала чемпионом Германии в пятый раз подряд.

Transfermarkt.de оценивает Санчеса в 65 млн евро, Верратти – в 40 млн евро.

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