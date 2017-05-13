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Bild: «Бавария» бросит 120 миллионов евро на покупки Алексиса Санчеса и Марко Верратти

Bild: «Бавария» бросит 120 миллионов евро на покупки Санчеса и Верратти
Eurosport

1 минуту назад

В Бундеслиге скупать уже некого.

«Бавария» определилась с ключевыми трансферными целями на лето. Мюнхенцы планируют приобрести форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в пару к Роберту Левандовскому и усилить среднюю зону за счет приглашения Марко Верратти из «ПСЖ».

При этом немецкий клуб рассчитывает уложить оба трансфера в 120 млн евро, передает Bild. К активным действиям «Бавария» перейдет в последних числах мая.

  • «Бавария» стала чемпионом Германии в пятый раз подряд.
  • Transfermarkt.de оценивает Санчеса в 65 млн евро, Верратти – в 40 млн евро.

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