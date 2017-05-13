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«Лейпциг» проиграл «Баварии», пропустив 2 мяча в компенсированное время

«Лейпциг» проиграл «Баварии», пропустив 2 мяча в компенсированное время
Eurosport

16 мин. назад

Матч 33-го тура чемпионата Германии завершился победой «Баварии» 5:4.

«Лейпциг» – «Бавария» – 4:5

Голы:

1:0 – Марсель Забитцер, 2'

1:1 – Роберт Левандовский (пенальти), 17'

2:1 – Тимо Вернер (пенальти), 29'

3:1 – Юссуф Поульсен, 47'

3:2 – Тьяго Алькантара, 60'

4:2 – Тимо Вернер, 65'

4:3 – Роберт Левандовский, 84'

4:4 – Давид Алаба, 90+1'

4:5 – Арьен Роббен, 90+5'

  • «Лейпциг» в третий раз в сезоне забил мяч на второй минуте в Бундеслиге.
  • Левандовский стал 14-м игроком, добравшимся до отметки в 150 голов в Бундеслиге.

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