Getty Images
«Лейпциг» проиграл «Баварии», пропустив 2 мяча в компенсированное время
Матч 33-го тура чемпионата Германии завершился победой «Баварии» 5:4.
Голы:
1:0 – Марсель Забитцер, 2'
1:1 – Роберт Левандовский (пенальти), 17'
2:1 – Тимо Вернер (пенальти), 29'
3:1 – Юссуф Поульсен, 47'
3:2 – Тьяго Алькантара, 60'
4:2 – Тимо Вернер, 65'
4:3 – Роберт Левандовский, 84'
4:4 – Давид Алаба, 90+1'
4:5 – Арьен Роббен, 90+5'
- «Лейпциг» в третий раз в сезоне забил мяч на второй минуте в Бундеслиге.
- Левандовский стал 14-м игроком, добравшимся до отметки в 150 голов в Бундеслиге.
Все новости чемпионата Германии
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте