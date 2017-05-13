Дрим Тимо. Почему «Бавария» выше всех на две головы в Бундеслиге

Превосходство «Баварии» над остальными командами в Бундеслиге настолько огромное, что бессменные чемпионы Германии скучают вот уже шесть сезонов. Чтобы разжечь хоть какой-то интерес, мюнхенцы весь первый тайм позволили дебютантам из Лейпцига быковать на первой строчке, а перед зимним перерывом обрезали им крылья домашним выносом со счетом 3:0. Поражение оказалось настолько болезненным, что команда Ральфа Хазенхюттля заметно отстала во втором круге.

Чемпионы приехали в Лейпциг, будто на курорт, и уже через полторы минуты выглядели как пострадавшие от мощного цунами. Будь игроки самой молодой команды Бундеслиги пощепетильнее в завершающей стадии, мюнхенский фешенебельный лайнер пошел бы ко дну уже к перерыву. Пока второй вратарь «Баварии» Штарке летал больше, чем за весь сезон на тренировках, остальные чемпионы с ленцой зашевелились и даже сравняли счет – Левандовский забил 150-й мяч в Бундеслиге и вышел на 14 место в списке лучших бомбардиров лиги в истории.

«Бавария» отыгралась и снова превратилась в избалованную принцессу – на майках игроков «Лейпцига» оказалось недостаточно красного, чтобы как следует разъяриться. «Мы – чемпионы, а вы кто?» – читалось в каждом действии возрастных мюнхенских миллионеров. Мало что изменилось и после того как команда Анчелотти пропустила второй и третий мячи. Алонсо наелся еще до перерыва и подтвердил правильность решения о завершении карьеры после этого сезона, Алькантару никто не поддерживал. Какую-то агрессию изображал Рибери, но француз попал под точечный обстрел «быками» мелким фолом и захромал в раздевалку.

Вполне вероятно, «Бавария» сделала бы молодежи Хазенхюттля одолжение, не будь его сорванцы такими наглыми и беспечными. Игроки «Лейпцига» напомнили бессовестных пионеров, которые дубасили палкой по забору и не давали спать пожилому сторожу, который охранял фруктовый сад. В игре мюнхенцев не было свежести, мяч совершенно не держался и в середине тайма «Бавария» выхватила четвертый мяч. Тимо Вернер – первый немецкий нападающий младше 21 года в Бундеслиге со времен Дитера Мюллера (сезон-1974/75), наколотивший за сезон больше 19 мячей.

В последний раз четыре мяча насчитывали чемпионам Германии еще в январе 2017-го, когда их погрыз «Вольфсбург» (1:4). Ничего страшного бы не случилось, проиграй «Бавария», но команду мюнхенских пенсионеров выбесило высокомерное и пренебрежительное отношение к ним игроков «Лейпцига». «Быки» вели себя так, будто они настоящие чемпионы, и это последний сезон, когда «Бавария» может что-то показать. Зря они так.

К 80-й минуте баварцы превратились из дряхлых и безжизненных старперов в беспощадных воинов. На фланге разыгрались Роббен и Дуглас Коста, вышедшие на замену Видаль и Мюллер расчистили проходы к штрафной, а Левандовскому только дай мяч. За шесть минут до конца основного времени «Лейпциг» еще вел в два мяча и барагозил, но к 90-й лейпцигская шпана побросала палки и свинтила в подворотню, моля лишь о том, чтобы преследователи отстали.

«Бавария» не отклепалась, и со стороны все смотрелось как сеанс гипноза. До этого матча мюнхенцы выиграли 27 матчей подряд против команд, повысившихся в классе, и пошли вправлять мозги выскочкам – благо, судья компенсировал пять минут. Левандовский долбанул в штангу, но уже через минуту Роббен фирменным прорывом забил девятый мяч «Баварии» в сезоне после 90-й минуты и принес команде безумную победу – 5:4.

Игрокам и тренеру «Лейпцига» не хватило опыта. Как это часто с ними бывает, «быки» поймали кураж и не остановились – возможно, ради первой победы над чемпионом стоило сыграть прагматичнее. Игроки «Баварии» еще раз доказали, что в Бундеслиге они сильнее всех, даже если иногда позволяют себе расслабиться. Нет смысла заглядывать в паспорт, если у команды такой крепкий стержень и чемпионский характер.

«Лейпциг» – «Бавария» – 4:5

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