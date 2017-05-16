France Football: китайцы предложили Пьер-Эмерику Обамеянгу зарплату в 50 миллионов евро в год

Активный интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» проявляет «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Клуб, занимающий девятое место в таблице чемпионата Китая, готов заплатить за форварда 80 миллионов евро, а ему самому выплачивать по 50 млн евро в год.

France Football сообщает, что Пьер-Эмерик раздумывает над предложением азиатской команды, за которую из европейцев выступают Аксель Витсель и Алешандре Пато.

На счету Обамеянга 29 голов в 31 матче Бундеслиги-2016/17.

Transfermarkt оценивает 27-летнего форварда в 65 млн евро.

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