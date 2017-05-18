Ваши ожидания – ваши проблемы. Почему Марио Гётце из «Боруссии» самый переоцененный футболист века

Немецкий журналист The Guardian Филип Олтерманн завершил недавнюю колонку о Гётце словами: «Немецкое слово Götze впервые употребил Мартин Лютер в XVI веке в cвоем переводе Библии. Оно означало «фальшивый бог».

Эти слова упоминались в контексте диссонанса между ожидаемым и реальным Марио Гётце. И правда: наверное, на Земле не существует человека, чьи ожидания немец бы оправдал.

В 2013-м Франц Беккенбауэр говорил: «Это лучший атакующий футболист Германии». Феликс Магат характеризовал Марио как талант, какой рождается раз в столетие. Йоахим Лёв, выпуская Гётце в финале бразильского чемпионата мира на замену, шепнул: «Выйди и докажи всем, что ты лучше Месси» – через 15 минут он забил золотой гол.

Фронтмен поколения новой волны после легендарных Баллака и Клозе олицетворял торжество системы детско-юношеского футбола в Германии. Парень пришел в «Боруссию» в 9 лет и уже в очень-очень раннем возрасте творил на поле абсолютно все: обводил, будто для хайлайтов, отдавал круче Озила, технично бил с любой дистанции. Уникальное оружие немецкого универсализма – против таких футболистов очень сложно играть. Потому что можно изолировать пространство для бегунка, можно накрыть бьющего, можно лишить мяча пасующего. Но невозможно ограничить человека, который умеет все. Гётце напоминал постмодерн Иньесты – моложе, атлетичнее, ураганнее. Впрочем, гораздо чаще его сравнивали с Месси.

В сравнениях с Лео весь Марио. Публика всегда хотела видеть в нем уникум. Футболист мечты – вот кем был Гётце в глазах футбола. Если однажды кинопродюсеры рискнут снять фильм о супергерое-футболисте, на главную роль следует позвать Марио. Когда зрители хлынут в залы кинотеатров со стаканами попкорна, им не нужно будет привыкать к чему-то новому. Гётце – супергерой. Будто когда-то от него ждали меньшего.

Даже сама постановка вопроса, сама фраза Лёва «Докажи, что ты лучше Месси» невероятно нолановская. И невероятно подходящая к образу Гётце. Эта фраза – попытка проникнуть вглубь психотипа. В самую суть Гётце. Эта фраза не про Месси. И не про быть лучшим в мире. Она про все и сразу – Лёв прекрасно знал, что Марио сможет сотворить через несколько минут. Одновременно он знал, что места в основе сборной этому человеку нет и быть не может, а потому использовал его в ротации. А еще Йоги знал, что Гётце – сиюминутный вызов, пусть и любого масштаба. Потому столь картинными получились эти слова, брошенные скамеечнику. Докажи, что ты лучше Месси. Какая супергеройская, но какая губительная фраза, раздевшая талант.

Гётце каким-то странным образом впитал в себя карикатурность такого природного явления, как талант. Всю его молниеносность, его раннее возгорание, его сокрушительный восторг и оглушительный, угнетающий закат. Что-то абсолютно киношное есть в фанах «Боруссии» с перечеркнутыми фамилиями Гётце на футболках. Тогда, когда они узнали о его переходе в «Баварию». И не стеснялись освистывать человека, которому буквально пару недель назад стоя аплодировали. Что-то невероятно голливудское есть в человеке «круче Месси» на фоне скамейки «Боруссии». Что-то слишком драматичное – в новости, разразившейся этой зимой: у Марио Гётце редкое метаболическое заболевание.

Этот момент обычно наступает где-то по истечении часа фильма. Когда супергерой для зрителя внезапно теряет кого-то близкого и очеловечивается. Только тут случилось нечто более сокрушительное: Гётце потерял самого себя. Того себя, что все это время жил в головах аплодировавших и свистевших. В эту минуту будто что-то оборвалось внутри. Кто-то уронил попкорн.

Ни один клоун больше не объяснял лишний вес откровенной ленью, а отсутствие фирменного дриблинга – потерей мотивации. Сотням людей, писавших про Гётце гадости, вдруг стало стыдно. Никто больше не смел думать о сравнениях с Месси. Это было как-то слишком пошло в той ситуации. Всем было очевидно: так, как спрашивали с Гётце, можно спрашивать с супергероя. Но не теперь. Ни в коем случае так нельзя спрашивать с обычного человека.

Эпизод с вылетом Гётце на неопределенный срок напомнил многим, как порой мерзко судить людей, не будучи в их шкуре. Как стыдливы предрассудки, предположения и сплетни. Как отвратительны ожидания. Да, ожидания.

Эрих Фромм в одной из книг писал, что в современном мире у подавляющего большинства людей псевдоличность победила личность. Под псевдоличностью Фромм подразумевал образ, построенный в соответствии с ожиданиями окружающих.

Что теперь будет с Марио Гётце, никому не известно. Сможет ли он восстановиться, сможет ли он засиять столь же ярко, что и раньше, куда он перейдет. Но что бы с ним не было и куда бы он не перешел, не нам его судить. Глупо судить человека всего лишь за то, что псевдоличность не победила личность. Глупо судить за то, что кто-то не соответствует словам Беккенбауэра, Магата, или что словам Йоахима Лёва срок всего несколько минут.

Глупо представлять, что ты в кино, и вокруг лишь вымышленные персонажи, у которых все вызывающе глянцево и сюжетно. Ведь ты в жизни – здесь ничто не состыковывается ни по одному сценарию, все наперекосяк. Глупо судить фальшивого бога, который вообще не бог. Ведь Марио, если задуматься, всегда был человеком. Так вышло, что мы об этом не знали. Но это совсем не его беда.

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