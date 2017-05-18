Eurosport
«Бавария» представила новую домашнюю форму
Мюнхенцы продемонстрируют новые джерси уже в этом сезоне.
Фотографию новой домашней формы «Баварии» представил технический спонсор клуба компания adidas. В роли моделей выступили защитник мюнхенцев Матс Хуммельс и форвард Томас Мюллер.
- Заключительный домашний матч против «Фрайбурга» в 34-м туре Бундеслиги мюнхенский клуб проведет в новой форме.
- «Бавария» досрочно завоевала чемпионский титул в Бундеслиге и за тур до финиша опережает идущий вторым «Лейпциг» на 13 очков.
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