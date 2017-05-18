Eurosport

«Бавария» представила новую домашнюю форму

«Бавария» представила новую домашнюю форму
Eurosport

49 мин. назад

Мюнхенцы продемонстрируют новые джерси уже в этом сезоне.

Фотографию новой домашней формы «Баварии» представил технический спонсор клуба компания adidas. В роли моделей выступили защитник мюнхенцев Матс Хуммельс и форвард Томас Мюллер.

  • Заключительный домашний матч против «Фрайбурга» в 34-м туре Бундеслиги мюнхенский клуб проведет в новой форме.
  • «Бавария» досрочно завоевала чемпионский титул в Бундеслиге и за тур до финиша опережает идущий вторым «Лейпциг» на 13 очков.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голевое безумие «сенаторов» в первом периоде, убравшее Флери из ворот впервые в плей-офф-2017

03:10
Популярные видео
«Сиэтл» прессовал «Спортинг Канзас-Сити» весь первый тайм, а потом Фернандес забил 3 за 13 минут
 278 просмотров44 мин
Сила расстановки. Как «Лацио» и «Ювентус» будут грызть друг друга в финале
9 280 просмотровВчера в 17:30
А еще вам может понравиться