В сезоне-2017/18 матчи Бундеслиги впервые будет судить женщина

Судейский комитет DFB 19 мая утвердил список арбитров, которые будут обслуживать матчи на высшем уровне в сезоне-2017/18. Среди четверых новичков значится Штайнхаус – она станет первой женщиной-судьей в Бундеслиге.

«Когда мне сообщили по телефону об этом решении судейской комиссии, я потеряла дар речи. Чувствую радость, счастье, любопытство, не могу поверить, не знаю. У меня целый спектр эмоций.

Моя мечта стала реальностью. С нетерпением жду нового сезона», – приводит слова Штайнхаус официальный сайт Германского футбольного союза.

Бибиана работает судьей 18 лет.

С 2007 года фрау Штайнхаус обслуживала матчи второй Бундеслиги.

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