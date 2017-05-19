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В сезоне-2017/18 матчи Бундеслиги впервые будет судить женщина
38-летняя сотрудница полиции Ганновера Бибиана Штайнхаус творит историю.
Судейский комитет DFB 19 мая утвердил список арбитров, которые будут обслуживать матчи на высшем уровне в сезоне-2017/18. Среди четверых новичков значится Штайнхаус – она станет первой женщиной-судьей в Бундеслиге.
«Когда мне сообщили по телефону об этом решении судейской комиссии, я потеряла дар речи. Чувствую радость, счастье, любопытство, не могу поверить, не знаю. У меня целый спектр эмоций.
Моя мечта стала реальностью. С нетерпением жду нового сезона», – приводит слова Штайнхаус официальный сайт Германского футбольного союза.
- Бибиана работает судьей 18 лет.
- С 2007 года фрау Штайнхаус обслуживала матчи второй Бундеслиги.
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