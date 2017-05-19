From Official Website
Фанаты «Шальке» смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе чипом на клубных майках
Гельзенкирхенцы внедряют в футбол современные технологии.
«Шальке» заключил контракт на 20 миллионов евро с онлайн-супермаркетом AllyouneedFresh, реклама которого будет размещена на рукаве формы.
Там же будет располагаться специальный чип, с помощью которого фанаты смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе «Фелтинс-Арена», сообщает официальный сайт клуба.
- На футболках игроков подобного чипа не будет
- Соглашение между «Шальке» и онлайн-супермаркетом рассчитано на четыре года.
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