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Фанаты «Шальке» смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе чипом на клубных майках

Фанаты «Шальке» смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе чипом на клубных майках
Eurosport

1 час назад

Гельзенкирхенцы внедряют в футбол современные технологии.

«Шальке» заключил контракт на 20 миллионов евро с онлайн-супермаркетом AllyouneedFresh, реклама которого будет размещена на рукаве формы.

Там же будет располагаться специальный чип, с помощью которого фанаты смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе «Фелтинс-Арена», сообщает официальный сайт клуба.

  • На футболках игроков подобного чипа не будет
  • Соглашение между «Шальке» и онлайн-супермаркетом рассчитано на четыре года.

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