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«Бавария» капитана Филиппа Лама в клубный Зал славы

«Бавария» ввела Лама в клубный Зал славы
Eurosport

1 час назад

Абсолютно заслуженно. Легенда.

33-летний защитник станет десятым футболистом «Баварии», который будет введен в Зал славы клуба. Помимо Лама, в списке состоят Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Зепп Майер, Карл-Хайнц Румменигге, Ули Хенесс, Лотар Маттеус, Элбер, Мехмет Шолль и Оливер Кан.

Лам провел 22 года в системе «Баварии». За время выступления за мюнхенский клуб он выиграл с ним 20 трофеев

«Филипп Лам - один из самых выдающихся футболистов «Баварии» в новейшей истории. Он заслуживает включения в Зал славы, поскольку везде представлял «Баварию» на самом высоком уровне. «Бавария» благодарит Филиппа за его великолепную работу», – сказал Карл-Хайнц Румменигге, слова которого приводит официальный сайт «Баварии».

  • В середине сезона-2016/17 Филипп Лам объявил о завершении карьеры.
  • «Бавария» стала чемпионом Германии в сезоне-2016/17.

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