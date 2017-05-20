Правила движения. Почему Бундеслига скатилась к чертям

Несколько вещей повторяются весной из года в год. 8 марта цены на цветы вырастают в два раза. 1 апреля резко появляются люди с хорошим, на их взгляд, чувством юмора. 1 мая вы снова не понимаете, зачем мама едет сажать кабачки на дачу. Примерно в эти же недели еще два регулярных события происходит в футболе: «Бавария» выигрывает чемпионат Германии, «Ювентус» – Италии.

С Серией А все давно понятно – она упала на дно одновременно с великим «Миланом», ликвидацией «Интера» Моуринью и уходом золотого поколения-2006. У Италии остались всего три команды в Лиге чемпионов (хотя на деле – одна) и ее изнасиловали беспросветные авантюристы, которые каждый год планируют возродить хоть какой-нибудь из клубов Милана.

Ситуация с Германией пикантнее – немецкие клубы даже не пытаются как-то изменить уклад в системе, подразумевающей одного чемпиона. Такие вот сладкие мучения на грани извращенности – бороться не за топ-места, а за приличную разницу мячей в матче с «Баварией». А как иначе, если даже единственный стабильный конкурент «Мюнхена» – главный провайдер игроков «Альянц Арены». Но упрекать «Баварию» в воровстве глупо. Это обычное физическое явление. Классическая теория тяготения Ньютона – чем больше масса, тем сильнее сила притяжения. Спутники стремятся к мощным планетам, офисный планктон – к корпорациям с крутой зарплатой, футболисты – к клубам с лучшими условиями. И если вы не можете создать такие условия, чтобы вас хотели, это ваша проблема. Как бы обидно ни звучало.

«Когда у «Боруссии» есть классная команда, «Бавария» или другие забирают игроков и все рушится», – у исполнительного директора «Дортмунда» Ханса-Йоахима Ватцке жестко бомбит от офферов с юга. Но ведь именно при нем «Боруссия» два года подряд уделывала «Мюнхен». Команда Юргена Клоппа доказала, что империю можно построить даже в Руре, а незаменимых нет – если их били, они качали мускулы и давали сдачу.

В словах и действиях Ватцке скрывается лицемерие – если «Бавария» приобретает готовых футболистов, «Боруссия» изначально берет игроков на вырост с перспективой выгодной продажи. Разница между «Баварией» и остальными клубами Германии – в концепциях: одни хищники, остальные – травоядные. Поэтому стоны боссов «Дортмунда» выглядят так же странно, как если бы магазин гаджетов закупил айфоны, а потом жаловался, что продал весь товар.

Германия действительно устроила солд-аут. За последние два года Бундеслига отпустила всех, кого нужно и не очень – от мегамэнов Кевина де Брёйне – Лероя Сане – Илкая Гюндогана (около 150 млн евро от «Сити» за троих) до вратарей клубов второй половины Кевина Траппа и Лориса Кариуса. Проблема чемпионата в том, что он слишком увлекся подсчетом прибыли – при этом полки на складах уже пустые.

Обратите внимание на гонку снайперов: Левандовский и Обамеянг после первого тура зарубились в твиттере, кто завершит сезон круче. Лучшие игроки турнира признают, что у них нет конкурентов уже на старте чемпионата – печальная история, которую иллюстрируют девять цифр. 549 550 000 евро – перед сезоном-2016/17 Германия побила рекорд по продажам футболистов.

Следить за чемпионатом Германии сегодня – скучно. Если вы поймали себя на мысли, что смотрели мало Бундеслиги в этом сезоне, вы такие не одни. Средняя посещаемость матча главного турнира Германии в 2017 году – худшая за 10 лет (41 191 зрителей). Показатели можно списать на вылет «Штутгарта» и «Ганновера» с большими аренами, но тенденция подчеркивает: «Дортмунд», «Шальке», «Байер», «Вольфсбург», «Гамбург» и еще несколько мелких команд не заполняют арены так, как раньше.

Сезон-2016/17 засветил спасительную для чемпионата тенденцию, которая не понравится романтикам: бизнес-проекты миллиардеров повысили конкурентоспособность Бундеслиги, но убили ее аутентичность. Синтетика банковских счетов Дитриха Матешица из «Лейпцига» и Дитмара Хоппа из «Хоффенхайма» вывела их клубы из небытия в Лигу чемпионов, причем оба оставили шрамы на «Баварии»: одни осмелились лидировать в Бундеслиге три тура подряд, другие – оскорбить «Мюнхен» вторым поражением в сезоне.

«Вердер», «Шальке», младшая «Боруссия», «Гамбург», «Штутгарт» – вся эта традиционная шелупень наоборот спустилась куда-то вниз: в подвал и во вторую лигу. И единственный путь воскрешения старых добрых команд – принятие реальности и плевок в доисторическое правило «50+1», которое запрещает инвесторам приобретать более половины активов клуба и определять его политику. На «Байер» и «Вольфсбург» правило не распространяется (спасибо родительским концернам Bayer и Volkswagen), но им от этого ни горячо, ни холодно – у семьи сейчас трудно с деньгами, а для сторонних инвестиций они закрыты.

Атавизм «50+1» ограничил развитие средних клубов и при этом не защитил Германию от внедрения «Лейпцига», который обошел его по законным лазейкам благодаря деньгам франшизы. Единственное, что породил этот закон к 2017 году – дистанцию между «Баварией» и остальными, которую старичкам преодолеть физически невозможно. Из-за регламента Бундеслиги сильные становятся крепче, а слабые теряют хватку. Теперь пластилиновые «Хоффенхайм» и «Лейпциг» захватят места в Лиге чемпионов, пока народные команды слушают Scooter на кассетных плеерах из 90-х.

Бывший менеджер «Штутгарта» Фреди Бобич назвал правило «50+1» священной коровой, которая стоит на льду – культовая штука, которая в современных условиях смотрится нелепо. Проекты Red Bull и SAP выветривают традиции из Бундеслиги, выделяющие ее на фоне остальных коммерческих топ-лиг Европы. Это неизбежно, но в мире, где успех измеряется отсутствием отделения для мелочи в кошельке, не может быть по-другому.

«Баварии» нужны конкуренты, Левандовскому и Обамеянгу нужны топ-соперники – для возвращения топ-статуса Бундеслига должна сделать следующий шаг. Считать кэш от трансферов – это здорово, но умно инвестировать деньги еще полезнее.

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