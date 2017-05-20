Getty Images

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер» и сохранила третье место в Бундеслиге

«Боруссия» сохранила третье место
Eurosport

45 мин. назад

Команда Томаса Тухеля завоевала бронзу.

«Боруссия» Д – «Вердер» – 4:3

Голы:

0:1 – Златко Юнузович, 7'

1:1 – Марко Ройс, 32'

2:1 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 42'

2:2 – Финс Бартель, 46'

2:3 – Макс Крузе, 68'

3:3 – Марко Ройс, 75'

4:3 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 89'

  • Дортмундская «Боруссия» заняла третье место в сезоне-2016/17, набрав 64 очка.
  • «Вердер» расположился на восьмой строчке с 45 баллами.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Младший бро Райт-Филлипса положил классный гол через себя

00:47
Популярные видео
2 шляпных гола и победная банка в добавленное время, которые принесли Мексике триумф над Вануату
 731 просмотров4 ч
Как венесуэльские тинейджеры уничтожили немецких
1 228 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться