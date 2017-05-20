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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер» и сохранила третье место в Бундеслиге
Команда Томаса Тухеля завоевала бронзу.
Голы:
0:1 – Златко Юнузович, 7'
1:1 – Марко Ройс, 32'
2:1 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 42'
2:2 – Финс Бартель, 46'
2:3 – Макс Крузе, 68'
3:3 – Марко Ройс, 75'
4:3 – Пьер-Эмерик Обамеянг, 89'
- Дортмундская «Боруссия» заняла третье место в сезоне-2016/17, набрав 64 очка.
- «Вердер» расположился на восьмой строчке с 45 баллами.
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