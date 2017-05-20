«Спасибо, легенды!» Как Мюнхен проводил Филиппа Лама и Хаби Алонсо

Фанаты вывесили на матче с «Фрайбургом» баннеры, большая часть которых была посвящена Филиппу Ламу.

Первым попрощался с «Альянц Ареной» Хаби Алонсо. Он был заменен на 82-й минуте.

Лам ушел с поля спустя пять минут.

После матча капитан «Баварии» поднял над головой чемпионскую чашу.

Юные игроки академии мюнхенцев вынесли на поле плакаты с изображениями Лама и Алонсо.

Перед матчем Лам выразил надежду, что после игры на поле будет много пива. Его действительно было много. Большая часть оказалась на голове капитана.

Хотя Алонсо промазал.

На счету Лама 517 матчей и 16 голов за «Баварию», с которой он 9 раз выигрывал Бундеслигу, 6 раз брал Кубок Германии, а в 2013 году побеждал в Лиге чемпионов.

Алонсо трижды выиграл с «Баварией» Бундеслигу и один раз – Кубок Германии.

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