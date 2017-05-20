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«Спасибо, легенды!» Как Мюнхен проводил Филиппа Лама и Хаби Алонсо

«Спасибо, легенды!» Как Мюнхен проводил Лама и Алонсо
Eurosport

50 мин. назад

Крутые парни «Баварии» попрощались с футболом на «Альянц Арене».

Фанаты вывесили на матче с «Фрайбургом» баннеры, большая часть которых была посвящена Филиппу Ламу.

Первым попрощался с «Альянц Ареной» Хаби Алонсо. Он был заменен на 82-й минуте.

Лам ушел с поля спустя пять минут.

После матча капитан «Баварии» поднял над головой чемпионскую чашу.

Юные игроки академии мюнхенцев вынесли на поле плакаты с изображениями Лама и Алонсо.

Перед матчем Лам выразил надежду, что после игры на поле будет много пива. Его действительно было много. Большая часть оказалась на голове капитана.

Хотя Алонсо промазал.

  • На счету Лама 517 матчей и 16 голов за «Баварию», с которой он 9 раз выигрывал Бундеслигу, 6 раз брал Кубок Германии, а в 2013 году побеждал в Лиге чемпионов.
  • Алонсо трижды выиграл с «Баварией» Бундеслигу и один раз – Кубок Германии.

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