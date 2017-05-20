Во второй раз в истории Бундеслиги 2 игрока забили 30 мячей за сезон

В заключительном туре Бундеслиги форвард дортмундской «Боруссии» Обамеянг забил два мяча в ворота «Вердера» и опередил нападающего «Баварии» Левандовского в таблице бомбардиров.

На счету Обамеянга 31 мяч в чемпионате Германии-2016/17, у Левандовского осталось 30 голов.

Последний раз двум игрокам Бундеслиги удавалось достичь этой отметки в сезоне-1973/74. Герд Мюллер, выступавший за «Баварию» и форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Юпп Хайнкес забили по 30 мячей.

Левандовский стал первым игроком в истории Бундеслиги, который забил не менее 30 мячей 2 сезона подряд.

«Бавария» завершила чемпионат на первом месте, дортмундцы стали третьими.

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