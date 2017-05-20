Eurosport

Во второй раз в истории Бундеслиги 2 игрока забили 30 мячей за сезон

Во второй раз в истории Бундеслиги 2 игрока забили 30 мячей за сезон
Eurosport

14 мин. назад

Пьер-Эмерик Обамеянг и Роберт Левандовский повторили достижение Юппа Хайнкеса и Герда Мюллера.

В заключительном туре Бундеслиги форвард дортмундской «Боруссии» Обамеянг забил два мяча в ворота «Вердера» и опередил нападающего «Баварии» Левандовского в таблице бомбардиров.

На счету Обамеянга 31 мяч в чемпионате Германии-2016/17, у Левандовского осталось 30 голов.

Последний раз двум игрокам Бундеслиги удавалось достичь этой отметки в сезоне-1973/74. Герд Мюллер, выступавший за «Баварию» и форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Юпп Хайнкес забили по 30 мячей.

  • Левандовский стал первым игроком в истории Бундеслиги, который забил не менее 30 мячей 2 сезона подряд.
  • «Бавария» завершила чемпионат на первом месте, дортмундцы стали третьими.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

Чемпионат Германии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Младший бро Райт-Филлипса положил классный гол через себя

00:47
Популярные видео
2 шляпных гола и победная банка в добавленное время, которые принесли Мексике триумф над Вануату
 958 просмотров5 ч
Как венесуэльские тинейджеры уничтожили немецких
1 423 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться