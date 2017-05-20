«Кёльн» и «Герта» представят Германию в Лиге Европы

«Герта» в 38-м туре Бундеслиги проиграла дома «Байеру» (2:6), но осталась на шестой строчке, дающей право выступить в Лиге Европы-2017/18.

Домашняя победа «Кёльна» над «Майнцем» (2:0) позволила «козлам» подняться на пятое место и завоевать путевку во второй еврокубок.

Третья путевка в Лигу Европы найдет хозяина после финала Кубка Германии. Ее получит «Айнтрахт», если обыграет дортмундскую «Боруссию» в решающем матче. Если франкфуртский клуб проиграет, то в Лигу Европы отправится «Фрайбург», занявший седьмое место в Бундеслиге.

В групповом турнире Лиги чемпионов от Германии выступят «Бавария», «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». «Хоффенхайм» начнет выступление в главном еврокубке в раунде плей-офф.

«Дармштадт» и «Ингольштадт» покинули Бундеслигу. «Вольфсбург» сыграет в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе с третьим местом второй Бундеслиги.

«Кёльн» – финалист Кубка УЕФА-1985/86.

Лучшее достижение «Герты» в еврокубках – полуфинал Кубка УЕФА-1978/79.

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