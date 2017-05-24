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Брат футболиста «Боруссии» Марио Гётце подписал профессиональный контракт с «Баварией»

Брат Марио Гётце подписал профессиональный контракт с «Баварией»
Eurosport

16 мин. назад

Мюнхенцы поверили в талант Феликса Гётце.

Соглашение с 19-летним защитником рассчитано до 30 июня 2019 года.

«Я очен рад, что получил шанс реализоваться в «Баварии» как профессионал. Сделаю все возможное для дальнейшего успеха клуба», – цитирует Гётце официальный сайт «Баварии».

  • Феликс Гётце попадал в заявку «Баварии», но не выходил на поле в официальных матчах.
  • Старший брат Феликса Марио выступал за мюнхенцев с 2013 по 2016 годы.

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