Брат футболиста «Боруссии» Марио Гётце подписал профессиональный контракт с «Баварией»

Соглашение с 19-летним защитником рассчитано до 30 июня 2019 года.

«Я очен рад, что получил шанс реализоваться в «Баварии» как профессионал. Сделаю все возможное для дальнейшего успеха клуба», – цитирует Гётце официальный сайт «Баварии».

Феликс Гётце попадал в заявку «Баварии», но не выходил на поле в официальных матчах.

Старший брат Феликса Марио выступал за мюнхенцев с 2013 по 2016 годы.

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