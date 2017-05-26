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Bild: Пьер-Эмерик Обамеянг попросил «Боруссию» отпустить его
Лидеру «шмелей» захотелось трофеев.
Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. В понедельник лучший бомбардир Бундеслиги-2016/17 встретился с руководством дортмундской «Боруссии» и попросил отпустить его.
Исполнительный директор «шмелей» Ханс-Йоахим Ватцке заверил, что не станет чинить препятствий для ухода Пьера-Эмерика, если клубу поступит приемлемое предложение, передает Bild.
Наиболее предметный интерес к Обамеянгу проявляют «ПСЖ», «Милан» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайский клуб уже предложил «Боруссии» 85 млн евро, а самому футболисту – 26 млн евро в год.
- Последним матчем Обамеянга в составе «Боруссии» может стать финал Кубка Германии против «Айнтрахта». Матч пройдет 27 мая.
- Обамеянг выступает за дортмундскую команду с 2013 года. На его счету 188 матчей и 119 голов.
- Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до 2020 года.
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