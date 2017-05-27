«Фрайбург» вышел в Лигу Европы благодаря победе «Боруссии» в Кубке Германии

27 мая определились все участники еврокубков-2017/18 от Германии. «Айнтрахт» из Франкфурта претендовал на последнюю путевку в Лигу Европы, но проиграл в финале Кубка страны дортмундской «Боруссии» – 1:2.

Благодаря этому результату место во втором по значимости клубном турнире Европы досталось «Фрайбургу», финишировавшему седьмым в Бундеслиге. Победе «шмелей» рады и в Берлине: «Герта» вместо квалификации вступит в борьбу сразу с группового этапа ЛЕ.

Оба дебютанта Бундеслиги-2016/17 – «Фрайбург» и «РБ Лейпциг» – сходу попали в еврокубки.

В Лиге чемпионов-2017/18 Германию представят «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия», квалифицировавшиеся на групповой этап, и «Хоффенхайм», которого ждет раунд плей-офф.

«Фрайбург» сыграет в квалификации Лиги Европы, а «Кёльн» и «Герта» начнут выступление на групповом этапе.

Подписывайся на наш канал в телеграме