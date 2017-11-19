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      Вердер - Ганновер
      Чемпионат Германии - 19 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Вердер – Ганновер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 19 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Florian Kohfeldt или Андре Брайтенрайтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вердер – Ганновер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вердер и Ганновер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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