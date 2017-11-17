Штутгарт
    -
    22:30
    17.11.17
    Мерседес-Бенц Арена
    Боруссия Дортмунд
      Чемпионат Германии • Тур 12
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      Онлайн
      Штутгарт - Боруссия
      Чемпионат Германии - 17 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Штутгарт – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:30 17 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Ханнес Вольф или Питер Бош? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Штутгарт – Боруссия Дортмунд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Штутгарт и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Михаил Бирюков
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