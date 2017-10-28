Онлайн

Байер - Кёльн

Чемпионат Германии - 28 октября 2017

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Байер – Кёльн на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Хайко Херрлих или Петер Штёгер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Байер – Кёльн? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Байер и Кёльн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

