Вердер
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    17:30
    29.10.17
    Везерштадион
    Аугсбург
      Чемпионат Германии • Тур 10
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      Вердер - Аугсбург
      Чемпионат Германии - 29 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Вердер – Аугсбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 29 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александер Нури или Мануэль Баум? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вердер – Аугсбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вердер и Аугсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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