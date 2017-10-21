Гамбург
    -
    19:30
    21.10.17
    Фолькспаркштадион
    Бавария Мюнхен
      Чемпионат Германии • Тур 9
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      Онлайн
      Гамбург - Бавария
      Чемпионат Германии - 21 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Гамбург – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маркус Гисдоль или Юпп Хайнкес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Гамбург – Бавария Мюнхен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Гамбург и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Как Юпп Хайнкес меняет «Баварию»? Последим в выездном матче с «Гамбургом» на Eurosport.ru.

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