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Гамбург - Бавария
Чемпионат Германии - 21 октября 2017
Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Гамбург – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Маркус Гисдоль или Юпп Хайнкес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Гамбург – Бавария Мюнхен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Гамбург и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Как Юпп Хайнкес меняет «Баварию»? Последим в выездном матче с «Гамбургом» на Eurosport.ru.