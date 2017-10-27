Майнц
    -
    21:30
    27.10.17
    Опель Арена
    Айнтрахт Франкфурт
      Чемпионат Германии • Тур 10
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      Онлайн
      Майнц - Айнтрахт Франкфурт
      Чемпионат Германии - 27 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Майнц – Айнтрахт Франкфурт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 27 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сандро Шварц или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Майнц – Айнтрахт Франкфурт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Майнц и Айнтрахт Франкфурт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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