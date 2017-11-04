РБ Лейпциг
    -
    17:30
    04.11.17
    Ред Булл Арена
    Ганновер
      Чемпионат Германии • Тур 11
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      Онлайн
      РБ Лейпциг - Ганновер
      Чемпионат Германии - 4 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем РБ Лейпциг – Ганновер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Ральф Хазенхюттль или Андре Брайтенрайтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче РБ Лейпциг – Ганновер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются РБ Лейпциг и Ганновер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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