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Фрайбург - Шальке

Чемпионат Германии - 4 ноября 2017

Футбол, Чемпионат Германии. Следите за матчем Фрайбург – Шальке 04 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Кристиан Штрайх или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Фрайбург – Шальке 04? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Фрайбург и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

